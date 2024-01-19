Престиж (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Чума посреди пира: впечатляющее драмеди с детективной линией об обратной стороне жизни богачей — смотреть сериал «Престиж» можно на Wink прямо сейчас.
В закрытом поселке «Престиж» происходят загадочные события. Адвокат Ирина вместе с мужем ищет новую няню, потому что предыдущая неожиданно пропала, и выбор супругов падает на Ольгу, которая успешно проходит проверку и становится практически новым членом семьи. Женщина быстро вливается в коллектив местных нянь и узнает много подробностей о своих и чужих работодателях. Внезапно в поселке обнаруживают тело пропавшей няни — всем очевидно, что произошло убийство. Расследовать дело поручают Елизавете Егоровне — местной звезде, способной распутать любую загадку. От ее опытного взгляда не ускользнет никто, и под подозрением у полицейской оказываются едва ли не все обитатели «Престижа».
Кто и зачем убивает нянь городской элиты в подмосковном поселке? Ирина Розанова, Настасья Самбурская, Юлия Снигирь в помпезном детективе «Престиж» — 1 сезон сериала смотрите онлайн на платформе Wink.
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- Монтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили