Престиж (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Чума посреди пира: впечатляющее драмеди с детективной линией об обратной стороне жизни богачей — смотреть сериал «Престиж» можно на Wink прямо сейчас.



В закрытом поселке «Престиж» происходят загадочные события. Адвокат Ирина вместе с мужем ищет новую няню, потому что предыдущая неожиданно пропала, и выбор супругов падает на Ольгу, которая успешно проходит проверку и становится практически новым членом семьи. Женщина быстро вливается в коллектив местных нянь и узнает много подробностей о своих и чужих работодателях. Внезапно в поселке обнаруживают тело пропавшей няни — всем очевидно, что произошло убийство. Расследовать дело поручают Елизавете Егоровне — местной звезде, способной распутать любую загадку. От ее опытного взгляда не ускользнет никто, и под подозрением у полицейской оказываются едва ли не все обитатели «Престижа».



Кто и зачем убивает нянь городской элиты в подмосковном поселке? Ирина Розанова, Настасья Самбурская, Юлия Снигирь в помпезном детективе «Престиж» — 1 сезон сериала смотрите онлайн на платформе Wink.

