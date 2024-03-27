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Престиж
1-й сезон
Фильм о фильме
8.62024, Фильм о фильме
Комедия, Драма18+

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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Чума посреди пира: впечатляющее драмеди с детективной линией об обратной стороне жизни богачей — смотреть сериал «Престиж» можно на Wink прямо сейчас.

В закрытом поселке «Престиж» происходят загадочные события. Адвокат Ирина вместе с мужем ищет новую няню, потому что предыдущая неожиданно пропала, и выбор супругов падает на Ольгу, которая успешно проходит проверку и становится практически новым членом семьи. Женщина быстро вливается в коллектив местных нянь и узнает много подробностей о своих и чужих работодателях. Внезапно в поселке обнаруживают тело пропавшей няни — всем очевидно, что произошло убийство. Расследовать дело поручают Елизавете Егоровне — местной звезде, способной распутать любую загадку. От ее опытного взгляда не ускользнет никто, и под подозрением у полицейской оказываются едва ли не все обитатели «Престижа».

Кто и зачем убивает нянь городской элиты в подмосковном поселке? Ирина Розанова, Настасья Самбурская, Юлия Снигирь в помпезном детективе «Престиж» — 1 сезон сериала смотрите онлайн на платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Престиж»