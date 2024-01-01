Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Няня Лена — скромная, милая и во всех отношениях положительная девушка, присматривающая за сыном одной из семей элитного поселка Престиж Васи Филимонова. Прошла уже неделя с м�омента ее исчезновения, и Филимоновы берут другую няню на испытательный срок. Ей оказывается Ольга, которая ради работы в хорошей семье пошла на обман полиграфа. Она пришла в мир роскоши со своими тайнами, но еще не знает о том, что семья работодателей скрывает не меньше…



Удастся ли Ольге сохранить свои секреты и остаться в Престиже или судьба предшественницы постигнет и ее? Смотрите сериал «Престиж» — 1 серия уже есть на Wink!



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