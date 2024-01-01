Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Исчезнувшая няня Лена найдена мертвой. Семья Филимоновых не идет на сотрудничество со следствием и не собирается помогать с поиском убийцы. Следовательница (она же рассказчица) Елизавета Егоровна пытается установить контакт с членами семьи, но Ирина, хозяйка дома, требует официального вызова на допрос. Няни всего поселка решают, что в вина за убийство лежит на Корасон. Няне придется пойти на многое, чтобы доказать свою невиновность.



Что скрывает Корасон? Какая угроза нависла над семьей Алымовых? Узнаете во второй серии сериала «Престиж» на Wink!



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