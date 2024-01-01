8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Драмы18+
Серия в подписке «START»
Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
Исчезнувшая няня Лена найдена мертвой. Семья Филимоновых не идет на сотрудничество со следствием и не собирается помогать с поиском убийцы. Следовательница (она же рассказчица) Елизавета Егоровна пытается установить контакт с членами семьи, но Ирина, хозяйка дома, требует официального вызова на допрос. Няни всего поселка решают, что в вина за убийство лежит на Корасон. Няне придется пойти на многое, чтобы доказать свою невиновность.
Что скрывает Корасон? Какая угроза нависла над семьей Алымовых? Узнаете во второй серии сериала «Престиж» на Wink!
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили