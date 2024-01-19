Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Престиж. Сезон 1. Серия 4
Ирина срывает покровы с обмана Ольги и выпроваживает самозванку. Однако изобретательная няня находит эксцентричный способ повернуть ситуацию в свою пользу. Эльвира нанимает сыщика, чтобы раскрыть правду о том, кто на самом деле является мамой Миши. Таисия, стремясь сохранить тайну, готовится к решительным действиям. Для этого ей придется воспользоваться неожиданными связями.

Чьи тайны будут раскрыты в этом эпизоде? Удастся ли поселку Престиж сохранить внешний лоск? Смотрите в 4 серии сериала «Престиж» на Wink.

