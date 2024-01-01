8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Драмы18+
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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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Сюжет
Следовательница Елизавета Егоровна находит первого подозреваемого, однако ей приходится искать Корасон самостоятельно. Няня Таисия, плетущая интригу против хозяйки дома, готовится праздновать победу, но ее планы неожиданно срываются. Тем временем Филимоновы начинают подозревать, что их новая няня, Ольга, подозрительно осведомлена о предметах роскоши…
Раскроется ли темная правда о прошлом Ольги? Что за опасность грозит прислуге Гараевых? Смотрите 3 серию детектива на Wink — сериал «Престиж» в хорошем качестве ждет вас!
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили