Сериал Престиж смотреть онлайн
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Сюжет
В элитном поселке загадочно исчезают и умирают няни — местная сыщица берется за расследование. Смотреть сериал «Престиж» — гламурный детектив с Ириной Розановой, Настасьей С�амбурской, Юлией Снигирь и другими звездами — можно на Wink.
В подмосковном поселке Престиж, где проживают лишь богатые, знаменитые и влиятельные, таинственно исчезает няня. Адвокат Ирина и ее муж экстренно ищут замену. Ей становится успешно прошедшая детектор лжи Ольга, с которой заключается договор о неразглашении. Женщина быстро вписывается в круг местных нянь и начинает узнавать все больше странного об их нанимателях, как вдруг обнаруживается обгоревшее тело ее пропавшей предшественницы. За расследование берется Елизавета Егоровна, прозванная «королевой местной полиции», и постепенно под ее подозрение попадают едва ли не все жители Престижа.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили