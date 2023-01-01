Сериал Престиж смотреть онлайн

Сюжет

В элитном поселке загадочно исчезают и умирают няни — местная сыщица берется за расследование. Смотреть сериал «Престиж» — гламурный детектив с Ириной Розановой, Настасьей С�амбурской, Юлией Снигирь и другими звездами — можно на Wink.



В подмосковном поселке Престиж, где проживают лишь богатые, знаменитые и влиятельные, таинственно исчезает няня. Адвокат Ирина и ее муж экстренно ищут замену. Ей становится успешно прошедшая детектор лжи Ольга, с которой заключается договор о неразглашении. Женщина быстро вписывается в круг местных нянь и начинает узнавать все больше странного об их нанимателях, как вдруг обнаруживается обгоревшее тело ее пропавшей предшественницы. За расследование берется Елизавета Егоровна, прозванная «королевой местной полиции», и постепенно под ее подозрение попадают едва ли не все жители Престижа.



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