Престиж
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Престиж
8.72024, Престиж 1 сезон
Комедии, Детективы18+
Загадочное убийство в элитном поселке. Гламурный детектив со звездным актерским составом
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Сериал Престиж смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В элитном поселке загадочно исчезают и умирают няни — местная сыщица берется за расследование. Смотреть сериал «Престиж» — гламурный детектив с Ириной Розановой, Настасьей Самбурской, Юлией Снигирь и другими звездами — можно на Wink.

В подмосковном поселке Престиж, где проживают лишь богатые, знаменитые и влиятельные, таинственно исчезает няня. Адвокат Ирина и ее муж экстренно ищут замену. Ей становится успешно прошедшая детектор лжи Ольга, с которой заключается договор о неразглашении. Женщина быстро вписывается в круг местных нянь и начинает узнавать все больше странного об их нанимателях, как вдруг обнаруживается обгоревшее тело ее пропавшей предшественницы. За расследование берется Елизавета Егоровна, прозванная «королевой местной полиции», и постепенно под ее подозрение попадают едва ли не все жители Престижа.

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7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Престиж»

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