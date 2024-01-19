Престиж. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Престиж
1-й сезон
7-я серия
8.62024, Престиж. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Драма18+

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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Суровая поступь следовательницы Елизаветы Егоровны вновь сотрясает лощеный поселок Престиж. На сей раз ее намерения серьезнее, чем обычно: особняки семей в напряжении ожидают, пока в одном из них найдут убийцу. Тем временем Корасон идет на шантаж хозяйки, чтобы остаться в России, а в руках Таисии оказывается орудие убийства.

Какие следы в особняках Престижа найдет полиция? Какова судьба нянь? Смотрите в 7 серии сериала «Престиж» на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Престиж»