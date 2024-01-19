8.62024, Престиж. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Драма18+
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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Суровая поступь следовательницы Елизаветы Егоровны вновь сотрясает лощеный поселок Престиж. На сей раз ее намерения серьезнее, чем обычно: особняки семей в напряжении ожидают, пока в одном из них найдут убийцу. Тем временем Корасон идет на шантаж хозяйки, чтобы остаться в России, а в руках Таисии оказывается орудие убийства.
Какие следы в особняках Престижа найдет полиция? Какова судьба нянь? Смотрите в 7 серии сериала «Престиж» на Wink!
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- Актёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- Монтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили