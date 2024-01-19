Суровая поступь следовательницы Елизаветы Егоровны вновь сотрясает лощеный поселок Престиж. На сей раз ее намерения серьезнее, чем обычно: особняки семей в напряжении ожидают, пока в одном из них найдут убийцу. Тем временем Корасон идет на шантаж хозяйки, чтобы остаться в России, а в руках Таисии оказывается орудие убийства.



Какие следы в особняках Престижа найдет полиция? Какова судьба нянь? Смотрите в 7 серии сериала «Престиж» на Wink!

