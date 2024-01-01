8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Драмы18+
Серия в подписке «START»
Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Психолог Таня подвергается нападению. Следовательница резко меняет курс расследования, однако потерпевшая не может дать внятных данных для анализа. Методы Таисии по сокрытию своих секретов становятся все более изощренными и менее законными. Марина раскрывает секрет Корасон и ожидает, что вступит в альянс для решения своих сердечных вопросов. Тем временем на пороге кабинета Елизаветы Егоровны появляется персона, готовая признаться в убийстве…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВК�Актриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили