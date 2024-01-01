Престиж. Сезон 1. Серия 5
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Престиж
1-й сезон
5-я серия
8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Драмы18+
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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Психолог Таня подвергается нападению. Следовательница резко меняет курс расследования, однако потерпевшая не может дать внятных данных для анализа. Методы Таисии по сокрытию своих секретов становятся все более изощренными и менее законными. Марина раскрывает секрет Корасон и ожидает, что вступит в альянс для решения своих сердечных вопросов. Тем временем на пороге кабинета Елизаветы Егоровны появляется персона, готовая признаться в убийстве…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Престиж»