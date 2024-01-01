Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Психолог Таня подвергается нападению. Следовательница резко меняет курс расследования, однако потерпевшая не может дать внятных данных для анализа. Методы Таисии по сокрытию своих секретов становятся все более изощренными и менее законными. Марина раскрывает секрет Корасон и ожидает, что вступит в альянс для решения своих сердечных вопросов. Тем временем на пороге кабинета Елизаветы Егоровны появляется персона, готовая признаться в убийстве…



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