Престиж. Сезон 1. Серия 8
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8-я серия
8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Драмы18+
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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пробил час истины — тайна смерти Лены будет раскрыта. Елизавета Егоровна вновь отправляется в Престиж: на сей раз ее доказательства неопровержимы. Няни семей поселка и адвокат Ирина находятся в смертельной опасности, однако в планы убийцы вмешиваются бандиты, преследующие вдову.

Чем закончится история поселка с темными секретами? Останутся ли в живых все герои закрученного детектива? Узнайте развязку истории сериала «Престиж» на Wink — финальная 8 серия вас точно удивит!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Престиж»