8.72024, Престиж. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Драмы18+
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Престиж (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
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Сюжет
Пробил час истины — тайна смерти Лены будет раскрыта. Елизавета Егоровна вновь отправляется в Престиж: на сей раз ее доказательства неопровержимы. Няни семей поселка и адвокат Ирина находятся в смертельной опасности, однако в планы убийцы вмешиваются бандиты, преследующие вдову.
Чем закончится история поселка с темными секретами? Останутся ли в живых все герои закрученного детектива? Узнайте развязку истории сериала «Престиж» на Wink — финальная 8 серия вас точно удивит!
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- ИДАктриса
Ирина
Дубцова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ММСценарист
Мария
Меленевская
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили