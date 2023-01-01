Адмиралъ. История в десяти фильмах. Сезон 1
Wink
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Адмиралъ. История в десяти фильмах
1-й сезон

Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.42009, Адмиралъ. История в десяти фильмах. Сезон 1 10 серий
Драма, Исторический18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.

Сериал Адмиралъ 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адмиралъ. История в десяти фильмах»