Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 7
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Адмиралъ. История в десяти фильмах
1-й сезон
7-я серия

Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.42009, Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 7
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адмиралъ. История в десяти фильмах»