Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.42009, Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 10
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кравчук
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Анна
Ковальчук
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Ришар
Боринже
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актриса
Барбара
Брыльска
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- НППродюсер
Николай
Попов
- ДЮПродюсер
Дмитрий
Юрков
- Актёр дубляжа
Владимир
Долинский
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АРОператор
Алексей
Родионов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов