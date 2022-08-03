Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 2
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Сериалы
Адмиралъ. История в десяти фильмах
1-й сезон
2-я серия
9.42009, Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 2
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «viju+»

Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адмиралъ. История в десяти фильмах»