9.42009, Адмиралъ. История в десяти фильмах. Серия 2
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «viju+»
Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Адмиралъ. История в десяти фильмах
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Кравчук
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Анна
Ковальчук
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Ришар
Боринже
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актриса
Барбара
Брыльска
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- НППродюсер
Николай
Попов
- ДЮПродюсер
Дмитрий
Юрков
- Актёр дубляжа
Владимир
Долинский
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АРОператор
Алексей
Родионов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов