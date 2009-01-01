Адмиралъ. История в десяти фильмах (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.



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