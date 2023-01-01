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Адмиралъ. История в десяти фильмах
Актёры и съёмочная группа сериала «Адмиралъ. История в десяти фильмах»

Актёры и съёмочная группа сериала «Адмиралъ. История в десяти фильмах»

Режиссёры

Андрей Кравчук

Андрей Кравчук

Режиссёр

Актёры

Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрАлександр Васильевич Колчак
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаАнна Васильевна Тимирёва
Анна Ковальчук

Анна Ковальчук

АктрисаСофья Фёдоровна Колчак
Владислав Ветров

Владислав Ветров

АктёрСергей Николаевич Тимирёв
Егор Бероев

Егор Бероев

АктёрМихаил Иванович Смирнов
Сергей Безруков

Сергей Безруков

Актёргенерал Каппель Владимир Оскарович
Ришар Боринже

Ришар Боринже

Richard Bohringer
Актёргенерал Жаннен
Виктор Вержбицкий

Виктор Вержбицкий

АктёрАлександр Керенский
Николай Бурляев

Николай Бурляев

Актёримператор Николай II
Барбара Брыльска

Барбара Брыльска

Barbara Brylska
АктрисаРоза Карловна

Сценаристы

Зоя Дзюбло

Зоя Дзюбло

Сценарист
Владимир Валуцкий

Владимир Валуцкий

Сценарист

Продюсеры

Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

Продюсер
Анатолий Максимов

Анатолий Максимов

Продюсер
Николай Попов

Николай Попов

Продюсер
Дмитрий Юрков

Дмитрий Юрков

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Долинский

Владимир Долинский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Том Рольф

Том Рольф

Tom Rolf
Монтажёр
Дмитрий Чистяков

Дмитрий Чистяков

Монтажёр

Операторы

Игорь Гринякин

Игорь Гринякин

Оператор
Алексей Родионов

Алексей Родионов

Оператор

Композиторы

Глеб Матвейчук

Глеб Матвейчук

Композитор
Руслан Муратов

Руслан Муратов

Композитор