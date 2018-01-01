Wink
Детям
Семейка Аддамс: Горящий тур
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Режиссёры

Конрад Вернон

Конрад Вернон

Conrad Vernon
Режиссёр
Грег Тирнан

Грег Тирнан

Greg Tiernan
Режиссёр
Кевин Павлович

Кевин Павлович

Kevin Pavlovic
Режиссёр

Актёры

Оскар Айзек

Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрGomez Addams
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаMorticia Addams
Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаWednesday Addams
Джейвон Уолтон

Джейвон Уолтон

Javon «Wanna» Walton
АктёрPugsley Addams
Ник Кролл

Ник Кролл

Nick Kroll
АктёрUncle Fester
Снуп Догг

Снуп Догг

Snoop Dogg
АктёрIt
Бетт Мидлер

Бетт Мидлер

Bette Midler
АктрисаGrandma
Конрад Вернон

Конрад Вернон

Conrad Vernon
АктёрLurch / Spirit of the House
Билл Хейдер

Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрCyrus Strange
Уоллес Шоун

Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрMr. Mustela

Сценаристы

Бен Квин

Бен Квин

Ben Queen
Сценарист
Сюзанна Фогель

Сюзанна Фогель

Susanna Fogel
Сценарист
Дэн Эрнандез

Дэн Эрнандез

Dan Hernandez
Сценарист
Бенжи Самит

Бенжи Самит

Benji Samit
Сценарист

Продюсеры

Кейт Энге

Кейт Энге

Kate Enge
Продюсер
Гэйл Берман

Гэйл Берман

Gail Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Владимир Войтюк

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Монтажёры

Райан Фолси

Райан Фолси

Ryan Folsey
Монтажёр

Композиторы

Джефф Дэнна

Джефф Дэнна

Jeff Danna
Композитор
Майкл Дэнна

Майкл Дэнна

Mychael Danna
Композитор