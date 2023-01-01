Биография

Джейвон Уолтон — американский актер и спортсмен. Родился в Атланте 23 июня 2006 года. Джейвон снимается в кино под псевдонимом Wanna и в первую очередь известен спортивными достижениями. За свою непродолжительную карьеру, Уолтон успел стать пятикратным чемпионом по боксу штата Джорджии и получить несколько титулов в гимнастике. Также подросток является самым молодым амбассадором спортивного бренда Under Armour. Дебютом Джейвона Уолтона на телевидении стала роль в сериале «Эйфория». После этого юного актера можно было увидеть в сериалах «Академия „Амбрелла”» и «Утопия», а также услышать его голос в мультфильме «Семейка Аддамс: Горящий тур». В 2022 году планируется выход фильма «Самаритянин», где Уолтон будет делить экранное время с Сильвестром Сталлоне.