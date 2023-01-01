Биография

Ник Кролл — американский актер, сценарист, продюсер и режиссер. Родился в Нью-Йорке 5 июня 1978 года. После окончания школы Ник поступил в Джорджтаунский университет, где изучал искусство и испанский язык. Еще в пору студенчества сильно увлекся комедиантством и выступал со стендапами в клубах Америки. С 2010 года пишет сценарии к комедийным мультипликационным сериалам «Гадкие американцы», «Большой рот» и «Отдел кадров». Фильмография Ника Кролла насчитывает более ста проектов, среди которых много ролей озвучки в таких мультсериалах, как «Симпсоны», «Гриффины» и «Американский папаша». Остальные проекты актера также в основном комедийной направленности: «Бруклин 9-9», «Парки и зоны отдыха», «Сообщество», «Полный расколбас» и другие.