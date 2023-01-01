Биография

Гэйл Берман — американский продюсер и бизнесмен. Родилась в Нью-Йорке 17 августа 1956 года. В 1978 году Гэйл окончила Мэрилендский университет в Колледж-Парке со специальностью «Театральное искусство». Она основала успешный канал Comedy Channel, не имея опыта работы на телевидении. Недолгое время спустя Берман назначили на руководящую должность Fox Broadcasting Company, а в 2005 году женщина стала президентом кинокомпании Paramount. Гэйл Берман начала карьеру с продюсирования сериалов «Американская девушка», «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел». Среди ее успешных проектов также значатся полнометражные мультфильмы о «Семейке Аддамс» и комедийный сериал «Преднамеренная случайность».