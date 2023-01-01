Биография

Бен Квин — американский сценарист, продюсер и писатель. Родился в Кларксберге 7 февраля 1995 года. Бен изучал производство кино и телевидения в Университете Южной Калифорнии. Позже кинодеятель стал известен как автор комиксов, написав в 2020 году графический роман «Медведь». Работа была номинирована на престижную премию «Айснера». Первая проба пера в кино у Бена Квина произошла в 2001 году, когда он написал сценарий к криминальному боевику «Предел» с Робом Лоу в главной роли. В 2007 году молодой человек участвовал в написании сценария к сериалу «Гонка», после чего его пригласили разработать сюжет для «Тачек 2», а затем и «Тачек 3». В 2021 году Квин совместно с еще четырьмя авторами написал скрипт для мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур».