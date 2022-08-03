Семейка Аддамс: Горящий тур (фильм, 2021) смотреть онлайн

Роуд-муви с самой жуткой семейкой Америки. В доме Аддамсов всe не слава богу. Повзрослевшая Уэнсди хочет посвятить свою жизнь генной инженерии. Однако учителя и родители относятся к научной работе девушки, как к невинному увлечению. Оценить труды Уэнсди по достоинству может лишь загадочный учeный Сайрус Стрэндж. Но его юная исследовательница пока встречала только в виде голограммы. Тем временем, Пагсли вовсю интересуется девушками. Но помочь ему в этом вопросе берeтся только дядюшка Фестер. И делает он это, как умеет. Именно в этот момент Гомес решает сплотить семью совместной поездкой в доме на колeсах. Казалось бы, что может пойти не так?

