Семейка Аддамс: Горящий тур (фильм, 2021) смотреть онлайн

Роуд-муви с самой жуткой семейкой Америки. В доме Аддамсов всe не слава богу. Повзрослевшая Уэнсди хочет посвятить свою жизнь генной инженерии. Однако учителя и родители относятся к научной работе девушки, как к невинному увлечению. Оценить труды Уэнсди по достоинству может лишь загадочный учeный Сайрус Стрэндж. Но его юная исследовательница пока встречала только в виде голограммы. Тем временем, Пагсли вовсю интересуется девушками. Но помочь ему в этом вопросе берeтся только дядюшка Фестер. И делает он это, как умеет. Именно в этот момент Гомес решает сплотить семью совместной поездкой в доме на колeсах. Казалось бы, что может пойти не так?
СтранаКанада, США
ЖанрКомедия, Семейный, Ужасы, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Конрад
Вернон
- Режиссёр
Грег
Тирнан
- КПРежиссёр
Кевин
Павлович
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Джейвон
Уолтон
- Актёр
Ник
Кролл
- Актёр
Снуп
Догг
- Актриса
Бетт
Мидлер
- Актёр
Конрад
Вернон
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Сценарист
Бен
Квин
- Сценарист
Сюзанна
Фогель
- ДЭСценарист
Дэн
Эрнандез
- БССценарист
Бенжи
Самит
- Продюсер
Кейт
Энге
- Продюсер
Гэйл
Берман
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна