Биография

Грег Тирнан — ирландский режиссер, продюсер и актер. Родился в Дублине 19 июня 1965 года. Грег начинал свою карьеру в кино как аниматор и сотрудничал со студией Walt Disney. В 2003 году он с женой основал собственную организацию под названием Nitrogen Studios Canada, а в 2005 году принял участие в создании популярной видеоигры God of War. Первой режиссерской пробой Грега Тирнана стал детский мультфильм «Новые приключения Золушки» в 2006 году. После дебюта кинодеятель долгое время занимался мультсериалом о «Паравозике Томасе», пока Сет Роген не пригласил его поставить мультипликационный проект «Полный расколбас». Последние на данный момент работы Тирнана посвящены мультфильму о «Семейке Аддамс» 2019 года и его сиквелу «Семейка Аддамс: Горящий тур» 2021 года.