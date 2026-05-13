Конец 1990-х. Пока НАТО готовит операцию против Югославии, офицер российской военной разведки Максим оказывается в центре опасной игры, в которой любая ошибка может стоить жизни, а доверять нельзя даже тем, кто находится рядом.



За Максимом охотится хладнокровный, расчетливый и профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули. Чем ближе они подходят друг к другу, тем больше их противостояние превращается в личную дуэль, где на кону не просто успешное выполнение задания, а жизнь. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим встречает белградскую журналистку Зорицу, у которой свои секреты и своя личная битва.

