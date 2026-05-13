Югославия (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.82026, Югославия. Сезон 1. Серия 1
Драма, Триллер18+
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О сериале
Конец 1990-х. Пока НАТО готовит операцию против Югославии, офицер российской военной разведки Максим оказывается в центре опасной игры, в которой любая ошибка может стоить жизни, а доверять нельзя даже тем, кто находится рядом.
За Максимом охотится хладнокровный, расчетливый и профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули. Чем ближе они подходят друг к другу, тем больше их противостояние превращается в личную дуэль, где на кону не просто успешное выполнение задания, а жизнь. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим встречает белградскую журналистку Зорицу, у которой свои секреты и своя личная битва.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Игорь
Гордин
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ВМАктёр
Вуле
Маркович
- МТАктёр
Милош
Тимотиевич
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Евгений
Коряковский
- ИМАктёр
Иго
Микитас
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- Актёр
Александр
Андриенко
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Павел
Харланчук
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- СКАктёр
Сергей
Колос
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Сергей
Шнырев
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Илья
Кнапский
- ВППродюсер
Василий
Павлов
- КМПродюсер
Константин
Мазур
- СИХудожник
Сергей
Иванов
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ИБХудожник
Игорь
Бойко
- Оператор
Гайк
Киракосян