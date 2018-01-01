Wink
Сериалы
Югославия
Актёры и съёмочная группа сериала «Югославия»

Актёры и съёмочная группа сериала «Югославия»

Режиссёры

Михаил Морсков

Михаил Морсков

Режиссёр

Актёры

Василий Копейкин

Василий Копейкин

АктёрМаксим
Ника Здорик

Ника Здорик

АктрисаЗорица
Юрий Чурсин

Юрий Чурсин

АктёрНейтон Кроули
Игорь Гордин

Игорь Гордин

Актёр
Гела Месхи

Гела Месхи

Актёр
Даниил Спиваковский

Даниил Спиваковский

Актёр
Вуле Маркович

Вуле Маркович

Vule Markovic
Актёр
Милош Тимотиевич

Милош Тимотиевич

Milos Timotijevic
Актёр
Игорь Хрипунов

Игорь Хрипунов

Актёр
Игорь Бочкин

Игорь Бочкин

Актёр
Александр Ратников

Александр Ратников

Актёр
Евдокия Германова

Евдокия Германова

Актриса
Владимир Верёвочкин

Владимир Верёвочкин

Актёр
Петар Зекавица

Петар Зекавица

Актёр
Владимир Стержаков

Владимир Стержаков

Актёр
Евгений Коряковский

Евгений Коряковский

Актёр
Иго Микитас

Иго Микитас

Ego Mikitas
Актёр
Евгений Шварц

Евгений Шварц

Актёр
Александр Андриенко

Александр Андриенко

Актёр
Анастасия Микульчина

Анастасия Микульчина

Актриса
Анна Попова

Анна Попова

Актриса
Алексей Гришин

Алексей Гришин

Актёр
Павел Харланчук

Павел Харланчук

Актёр
Игорь Климов

Игорь Климов

Актёр
Сергей Юшкевич

Сергей Юшкевич

Актёр
Сергей Колос

Сергей Колос

Актёр
Карэн Бадалов

Карэн Бадалов

Актёр
Сергей Шнырев

Сергей Шнырев

Актёр

Сценаристы

Василий Павлов

Василий Павлов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Сапронов

Юрий Сапронов

Продюсер
Наталья Лазарева

Наталья Лазарева

Продюсер
Никита Сапронов

Никита Сапронов

Продюсер
Елизавета Сапронова

Елизавета Сапронова

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Алексей Земский

Алексей Земский

Продюсер
Андрей Золотарев

Андрей Золотарев

Продюсер
Илья Кнапский

Илья Кнапский

Продюсер
Василий Павлов

Василий Павлов

Продюсер
Константин Мазур

Константин Мазур

Продюсер

Художники

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Художник
Анастасия Обыночная

Анастасия Обыночная

Художница
Игорь Бойко

Игорь Бойко

Художник

Операторы

Гайк Киракосян

Гайк Киракосян

Hayk Kirakosyan
Оператор