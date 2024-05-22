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Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 3 серия 116 смотреть онлайн
9.42009, Азбука уральских пельменей «З»
Комедия, Концерты18+
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Сезоны и серии
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 103
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 104
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 105
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 106
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 107
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 108
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 113
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 116
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 119
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 120
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 125
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 128
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 131
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 132
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 140
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 143
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 144
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 145
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 146
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 147
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 148
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 149
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 151
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 152
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 153
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 154
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 155
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 156
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 191
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 192
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 193
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 194
О сериале
Как поднять настроение за долю секунды? Правильно, объединить на одной сцене лучших комедийных сценаристов и актеров! Программа «Уральские пельмени» уже больше 10 лет шагает по стране и имеет преданную армию поклонников — а все благодаря тому, что шоу по-прежнему удивляет искрометными шутками и интригующими номерами. Вечные споры семейных пар, приключения пенсионерок, будни полицейских — эти и другие насущные темы филигранно обыгрываются на сцене, не обижая героев зарисовок.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин