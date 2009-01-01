Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 3 серия 132 смотреть онлайн бесплатно

Азбука уральских пельменей «Щ»
Азбука уральских пельменей «Щ»

Комедия, ТВ-шоу18+

Как поднять настроение за долю секунды? Правильно, объединить на одной сцене лучших комедийных сценаристов и актеров! Программа «Уральские пельмени» уже больше 10 лет шагает по стране и имеет преданную армию поклонников — а все благодаря тому, что шоу по-прежнему удивляет искрометными шутками и интригующими номерами. Вечные споры семейных пар, приключения пенсионерок, будни полицейских — эти и другие насущные темы филигранно обыгрываются на сцене, не обижая героев зарисовок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

