Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 3 серия 132 смотреть онлайн бесплатно

Как поднять настроение за долю секунды? Правильно, объединить на одной сцене лучших комедийных сценаристов и актеров! Программа «Уральские пельмени» уже больше 10 лет шагает по стране и имеет преданную армию поклонников — а все благодаря тому, что шоу по-прежнему удивляет искрометными шутками и интригующими номерами. Вечные споры семейных пар, приключения пенсионерок, будни полицейских — эти и другие насущные темы филигранно обыгрываются на сцене, не обижая героев зарисовок.



Сериал Азбука уральских пельменей «Щ» 3 сезон 132 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.