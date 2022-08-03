WinkСериалыУральские пельмениАзбука Уральских пельменейАзбука уральских пельменей. «Д»
Уральские пельмени (сериал, 2018) сезон 3 серия 107 смотреть онлайн бесплатно
9.42018, Азбука уральских пельменей. «Д»
Комедия, ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 107Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 108Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 113Бесплатно
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 119Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 120Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 125Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 128Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 131Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 132Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 3 Серия 140Бесплатно
О сериале
Юмористическое шоу от легендарной КВН-команды из Екатеринбурга. Вас ждут остроумные зарисовки на самые разные темы — от всенародных праздников до будней ветеринаров. Единственное, чего вы не найдете у «Пельменей» — низкопробные шутки ниже пояса, недостойные истинных мастеров юмора.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин