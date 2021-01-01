Сестры (сериал, 2021) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сестры. Сезон 3. Серия 8
9.22021, Сестры. Сезон 3. Серия 8
Комедия, Мелодрама18+
Комедийный сериал о трех девушках, получивших в наследство автосервис в Саратове
О сериале

В третьем сезоне комедийного сериала сестры отправляются в путешествие по стране. Какие приключения ждут их на пути, узнаете, если будете смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн на Wink.

В новом сезоне неугомонных сестер поджидают новые вызовы и новые впечатления. Ира, Оля и Маша едут на старой «копейке» в путешествие по городам России. Впереди — безумные ситуации и не менее безумные и веселые способы их разрешения. В романтических делах у героинь будут свои виражи. Оля, например, начнет зазнаваться, когда в ее жизни появится новый поклонник. А Ира решит использовать женскую харизму, чтобы добиться успеха в одной авантюре. Но какими бы ни были трудности и испытания, жизнерадостных и бойких героинь они только сближают.

Как Ольге, Марии и Ирине удается посмеяться над жизненными неприятностями, расскажет комедийный проект с Анной Котовой, Ангелиной Стрешневой и Линой Миримской — смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

