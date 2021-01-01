Сестры (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

В третьем сезоне комедийного сериала сестры отправляются в путешествие по стране. Какие приключения ждут их на пути, узнаете, если будете смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн на Wink.



В новом сезоне неугомонных сестер поджидают новые вызовы и новые впечатления. Ира, Оля и Маша едут на старой «копейке» в путешествие по городам России. Впереди — безумные ситуации и не менее безумные и веселые способы их разрешения. В романтических делах у героинь будут свои виражи. Оля, например, начнет зазнаваться, когда в ее жизни появится новый поклонник. А Ира решит использовать женскую харизму, чтобы добиться успеха в одной авантюре. Но какими бы ни были трудности и испытания, жизнерадостных и бойких героинь они только сближают.



Как Ольге, Марии и Ирине удается посмеяться над жизненными неприятностями, расскажет комедийный проект с Анной Котовой, Ангелиной Стрешневой и Линой Миримской — смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн можно на Wink.



Сериал Сестры 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.