Сестры (сериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
В третьем сезоне комедийного сериала сестры отправляются в путешествие по стране. Какие приключения ждут их на пути, узнаете, если будете смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн на Wink.
В новом сезоне неугомонных сестер поджидают новые вызовы и новые впечатления. Ира, Оля и Маша едут на старой «копейке» в путешествие по городам России. Впереди — безумные ситуации и не менее безумные и веселые способы их разрешения. В романтических делах у героинь будут свои виражи. Оля, например, начнет зазнаваться, когда в ее жизни появится новый поклонник. А Ира решит использовать женскую харизму, чтобы добиться успеха в одной авантюре. Но какими бы ни были трудности и испытания, жизнерадостных и бойких героинь они только сближают.
Как Ольге, Марии и Ирине удается посмеяться над жизненными неприятностями, расскажет комедийный проект с Анной Котовой, Ангелиной Стрешневой и Линой Миримской — смотреть сериал «Сестры» 3 сезон онлайн можно на Wink.
Сериал Сестры 3 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Денис
Першин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков