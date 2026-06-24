Известный в середине 90-х бандит Витя Мясник, давно отошедший от дел и владеющий экофермой, по просьбе бывшего подельника согласился передержать на своём офшорном банковском счёте воровской общак. Когда же пришло время возвращать деньги, волей обстоятельств Витя забыл пароль от счёта. Понимая, что ему никто не поверит, он бежит и случайно попадает в расположенный на Севере город Полярный.

