Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный»
Режиссёры
Актёры
Михаил Пореченков
АктёрВитя Мясник
Иван Охлобыстин
АктёрБолт
Катерина Шпица
АктрисаПолина
Карина Зверева
АктрисаАнжела
Филипп Дьячков
АктёрКоля
Антон Богданов
АктёрНуждин
Игорь Жижикин
АктёрАртур
Ян Цапник
АктёрНовиков, мэр
Владимир Епифанцев
Актёрдепутат
Жаргал Бадмацыренов
АктёрТоля
Александр Потапов
Актёрбармен
Юрий Назаров
АктёрИльич
Борис Каморзин
АктёрНемоляев, полковник
Игорь Филиппов
АктёрЮсупов
Антон Горкавченко
Актёрпродавец шуб