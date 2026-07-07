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Полярный
Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный»

Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный»

Режиссёры

Михаил Старчак

Михаил Старчак

Режиссёр
Константин Статский

Константин Статский

Режиссёр
Илья Аксенов

Илья Аксенов

Режиссёр
Радик Рахимов

Радик Рахимов

Режиссёр
Авет Оганесян

Авет Оганесян

Режиссёр

Актёры

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

АктёрВитя Мясник
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АктёрБолт
Катерина Шпица

Катерина Шпица

АктрисаПолина
Карина Зверева

Карина Зверева

АктрисаАнжела
Филипп Дьячков

Филипп Дьячков

АктёрКоля
Антон Богданов

Антон Богданов

АктёрНуждин
Игорь Жижикин

Игорь Жижикин

АктёрАртур
Ян Цапник

Ян Цапник

АктёрНовиков, мэр
Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев

Актёрдепутат
Жаргал Бадмацыренов

Жаргал Бадмацыренов

АктёрТоля
Александр Потапов

Александр Потапов

Актёрбармен
Юрий Назаров

Юрий Назаров

АктёрИльич
Борис Каморзин

Борис Каморзин

АктёрНемоляев, полковник
Игорь Филиппов

Игорь Филиппов

АктёрЮсупов
Антон Горкавченко

Антон Горкавченко

Актёрпродавец шуб

Сценаристы

Дмитрий Малина

Дмитрий Малина

Сценарист
Эльдар Джафаргулиев

Эльдар Джафаргулиев

Сценарист
Павел Кривец

Павел Кривец

Сценарист
Тимур Левченко

Тимур Левченко

Сценарист
Андрей Смиян

Андрей Смиян

Сценарист
Никита Евган

Никита Евган

Сценарист
Влад Зеленцов

Влад Зеленцов

Сценарист

Продюсеры

Евгений Никишов

Евгений Никишов

Продюсер
Валерий Федорович

Валерий Федорович

Продюсер
Никита Евган

Никита Евган

Продюсер
Галина Каданцева

Галина Каданцева

Продюсер
Иван Голомовзюк

Иван Голомовзюк

Продюсер
Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Продюсер
Елена Торчинская

Елена Торчинская

Продюсер
Владимир Шапошников

Владимир Шапошников

Продюсер
Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Сергей Косинский

Сергей Косинский

Продюсер

Художники

Анна Лазарева

Анна Лазарева

Художница
Алексей Ашарин

Алексей Ашарин

Художник
Алексей Никоненко

Алексей Никоненко

Художник
Александр Ким

Александр Ким

Художник
Александр Глухов

Александр Глухов

Художник
Константин Мазур

Константин Мазур

Художник
Дарья Фомина

Дарья Фомина

Художница
Влада Миронова

Влада Миронова

Художница
Александр Шулюк

Александр Шулюк

Художник
Владимир Гузовский

Владимир Гузовский

Художник

Монтажёры

Дмитрий Думкин

Дмитрий Думкин

Монтажёр
Дмитрий Слобцов

Дмитрий Слобцов

Монтажёр
Рушан Исмагилов

Рушан Исмагилов

Монтажёр
Дмитрий Румянцев

Дмитрий Румянцев

Монтажёр

Операторы

Улугбек Хамраев

Улугбек Хамраев

Оператор
Максим Кутянский

Максим Кутянский

Оператор
Карен Манасерян

Карен Манасерян

Оператор
Алексей Филиппов

Алексей Филиппов

Оператор
Дмитрий Стеценский

Дмитрий Стеценский

Оператор