Бывший криминальный авторитет укрывается от бандитов в северном захолустье. «Полярный» — сериал 2019 года с Михаилом Пореченковым в главной роли.



Витя Мясник когда-то был тесно связан с криминалом, а сейчас занялся честным бизнесом и открыл экоферму. Однажды к нему наведывается старый приятель и настойчиво просит на время придержать общак. Новоиспеченному предпринимателю ничего не остается, кроме как согласиться, и он прячет деньги на своем счете в банке. Все могло пройти без последствий, если бы однажды Вите на голову не упала подкова. Он напрочь забывает пароль от счета, и, сбежав от преследования бывшего подельника, оказывается на Севере, в городе Полярном.



Что ожидает Виктора в небольшом холодном городке и сможет ли он избежать встречи с бандитами, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Полярный». Не пропустите криминальную комедию с действительно захватывающим сюжетом.

