Полярный. Сезон 2
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2-й сезон

Полярный (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.82021, Полярный. Сезон 2 17 серий
Комедия, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»

О сериале

Известный в середине 90-х бандит Витя Мясник, давно отошедший от дел и владеющий экофермой, по просьбе бывшего подельника согласился передержать на своём офшорном банковском счёте воровской общак. Когда же пришло время возвращать деньги, волей обстоятельств Витя забыл пароль от счёта. Понимая, что ему никто не поверит, он бежит и случайно попадает в расположенный на Севере город Полярный.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный»