Полярный (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
8.82021, Полярный. Сезон 2 17 серий
Комедия, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
О сериале
Известный в середине 90-х бандит Витя Мясник, давно отошедший от дел и владеющий экофермой, по просьбе бывшего подельника согласился передержать на своём офшорном банковском счёте воровской общак. Когда же пришло время возвращать деньги, волей обстоятельств Витя забыл пароль от счёта. Понимая, что ему никто не поверит, он бежит и случайно попадает в расположенный на Севере город Полярный.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МСРежиссёр
Михаил
Старчак
- Режиссёр
Константин
Статский
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- РРРежиссёр
Радик
Рахимов
- АОРежиссёр
Авет
Оганесян
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актриса
Катерина
Шпица
- КЗАктриса
Карина
Зверева
- Актёр
Филипп
Дьячков
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- АПАктёр
Александр
Потапов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Борис
Каморзин
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- АГАктёр
Антон
Горкавченко
- ДМСценарист
Дмитрий
Малина
- ЭДСценарист
Эльдар
Джафаргулиев
- ПКСценарист
Павел
Кривец
- Сценарист
Тимур
Левченко
- АССценарист
Андрей
Смиян
- НЕСценарист
Никита
Евган
- ВЗСценарист
Влад
Зеленцов
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- НЕПродюсер
Никита
Евган
- ГКПродюсер
Галина
Каданцева
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ОКПродюсер
Ольга
Куренкова
- ЕТПродюсер
Елена
Торчинская
- ВШПродюсер
Владимир
Шапошников
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АЛХудожница
Анна
Лазарева
- ААХудожник
Алексей
Ашарин
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- АКХудожник
Александр
Ким
- АГХудожник
Александр
Глухов
- КМХудожник
Константин
Мазур
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- АШХудожник
Александр
Шулюк
- ВГХудожник
Владимир
Гузовский
- ДДМонтажёр
Дмитрий
Думкин
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- РИМонтажёр
Рушан
Исмагилов
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- МКОператор
Максим
Кутянский
- Оператор
Карен
Манасерян
- АФОператор
Алексей
Филиппов
- ДСОператор
Дмитрий
Стеценский