Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

В Миэрине Дейенерис сталкивается с рабовладельцами, которые выдвигают ей условия капитуляции. Тем временем в Винтерфелле Старки встречаются с Рамси Болтоном. Джон отклоняет его просьбу вернуть Сансу в обмен на помилование, а Рамси отказывается от предложения Сноу разрешить их спор в одиночном поединке. Именно тогда разгорается Битва бастардов.



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