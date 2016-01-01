9. Битва бастардов
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
9. Битва бастардов
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Драмы18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

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Сюжет

В Миэрине Дейенерис сталкивается с рабовладельцами, которые выдвигают ей условия капитуляции. Тем временем в Винтерфелле Старки встречаются с Рамси Болтоном. Джон отклоняет его просьбу вернуть Сансу в обмен на помилование, а Рамси отказывается от предложения Сноу разрешить их спор в одиночном поединке. Именно тогда разгорается Битва бастардов.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»