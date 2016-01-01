Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Джон Сноу воскресает из мертвых и старается понять, что с ним произошло. Дейенерис Таргариен прибывает в Вэйс Дотрак, где ее судьба оказывается в руках кхаласара. Тем временем в Браавосе слепая Арья отвергает свое имя и прошлое, чтобы снова обрести зрение.



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