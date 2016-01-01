3. Клятвопреступник
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
3. Клятвопреступник
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Джон Сноу воскресает из мертвых и старается понять, что с ним произошло. Дейенерис Таргариен прибывает в Вэйс Дотрак, где ее судьба оказывается в руках кхаласара. Тем временем в Браавосе слепая Арья отвергает свое имя и прошлое, чтобы снова обрести зрение.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»