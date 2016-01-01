2. Дом
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
2. Дом
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Пока Бран наблюдает за прошлым Неда Старка при помощи Трехглазого Ворона, Рамси убивает отца с братом и захватывает Винтерфелл. Между тем Тирион узнает, что Астапор и Юнкай вернулись в руки работорговцев. Понимая необходимость защиты Миэрина, он направляется в подземелье, чтобы освободить драконов Дейенерис.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить ключевые события, которые повлияли на ход сюжета всего сериала, в новом эпизоде захватывающего фэнтези «Игра престолов» (6 сезон) — 2 серия онлайн доступна прямо сейчас в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!

Сериал 2 6 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»