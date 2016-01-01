Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Пока Бран наблюдает за прошлым Неда Старка при помощи Трехглазого Ворона, Рамси убивает отца с братом и захватывает Винтерфелл. Между тем Тирион узнает, что Астапор и Юнкай вернулись в руки работорговцев. Понимая необходимость защиты Миэрина, он направляется в подземелье, чтобы освободить драконов Дейенерис.



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