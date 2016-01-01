10. Ветра зимы
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
10. Ветра зимы
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Драмы18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Серсея Ланнистер организует убийство всех врагов, включая Его Воробейшество. Между тем в Винтерфелле Джон становится Королем Севера, а Арья получает возможность отомстить за мать и брата. Бран раскрывает истинное происхождение бастарда Неда Старка, а Дейенерис со своими союзниками отправляется в Семь Королевств, чтобы бороться за трон.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»