Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Серсея Ланнистер организует убийство всех врагов, включая Его Воробейшество. Между тем в Винтерфелле Джон становится Королем Севера, а Арья получает возможность отомстить за мать и брата. Бран раскрывает истинное происхождение бастарда Неда Старка, а Дейенерис со своими союзниками отправляется в Семь Королевств, чтобы бороться за трон.



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