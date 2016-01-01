1. Красная женщина
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
1. Красная женщина
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Драмы18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

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Сюжет

Давос Сиворт и преданные братья Ночного Дозора обнаруживают безжизненное тело Джона Сноу и обращаются к Мелисандре с просьбой воскресить его. Однако женщина начинает сомневаться в своей вере во Владыку Света. Тем временем Санса и Теон сбегают из Винтерфелла, Песчаные Змейки захватывают контроль над Дорном, а Джейме Ланнистер возвращает тело дочери в Королевскую Гавань.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»