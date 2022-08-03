Перед нами открывается новая глава в судьбе Арьи Старк, которая борется за выживание после побега от Безликих. Джейме Ланнистер использует Эдмура Талли для захвата Риверрана, в то время как Сандор Клиган преследует братство Без Знамен, ответственное за уничтожение его общины. Между тем Дейенерис возвращается в Миэрин, чтобы столкнуться с новой угрозой — флотом, посланным рабовладельцами.



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