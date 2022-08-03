8. Никто
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
8. Никто
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Перед нами открывается новая глава в судьбе Арьи Старк, которая борется за выживание после побега от Безликих. Джейме Ланнистер использует Эдмура Талли для захвата Риверрана, в то время как Сандор Клиган преследует братство Без Знамен, ответственное за уничтожение его общины. Между тем Дейенерис возвращается в Миэрин, чтобы столкнуться с новой угрозой — флотом, посланным рабовладельцами.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»