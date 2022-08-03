Сэм возвращается в родовое поместье вместе с Лилли и малышом, где сталкивается с презрением отца. В Браавосе Арья принимает решение не убивать актрису, а предупредить ее о готовящемся покушении. Между тем Дейенерис превращает всех дотракийцев в своих кровных всадников и призывает их пересечь Узкое море, чтобы захватить Семь Королевств.



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