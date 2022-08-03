6. Кровь моей крови
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Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
6. Кровь моей крови
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

Сэм возвращается в родовое поместье вместе с Лилли и малышом, где сталкивается с презрением отца. В Браавосе Арья принимает решение не убивать актрису, а предупредить ее о готовящемся покушении. Между тем Дейенерис превращает всех дотракийцев в своих кровных всадников и призывает их пересечь Узкое море, чтобы захватить Семь Королевств.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»