4. Книга неведомого
Wink
Сериалы
Игра престолов
6-й сезон
4. Книга неведомого
9.52016, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
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Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Освободившись после смерти от клятвы Ночному Дозору, Джон намеревается отправиться на юг. Однако встреча с Сансой, которая прибыла в Черный Замок вместе с Бриенной и Подриком, заставляет его пересмотреть свои планы. Между тем Дейенерис поджигает шатер, в котором кхалы решают ее судьбу.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»