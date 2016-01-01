Игра престолов (сериал, 2016) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

Освободившись после смерти от клятвы Ночному Дозору, Джон намеревается отправиться на юг. Однако встреча с Сансой, которая прибыла в Черный Замок вместе с Бриенной и Подриком, заставляет его пересмотреть свои планы. Между тем Дейенерис поджигает шатер, в котором кхалы решают ее судьбу.



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