Граница миров. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Граница миров
2-й сезон
3-я серия
9.12026, Граница миров. Сезон 2. Серия 3
Фэнтези, Комедия16+
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Граница миров, 2 сезон, 3 серия

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Граница миров» (2024) — сериал в духе «Понедельник начинается в субботу», который приоткроет завесу между миром людей и нечисти…

Два брата совершенно случайно встречаются с вампиром, и после этого их жизнь кардинально меняется: у них открываются суперспособности, жить с которыми оказывается намного сложнее, чем ожидалось. Кроме этого, они узнают, что в Научно-исследовательском институте их города открыт портал между мирами, откуда в наш мир приходят вампиры, оборотни и прочие «существа ночи». За путешественниками приглядывает целая секретная организация «Граница миров», и теперь братьям предстоит вступить в нее, а также помочь собрать необычный артефакт. Вольются ли они в столь необычный коллектив?..

Не пропустите научно-фантастический проект «Граница миров» — смотреть сериал 2024 приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink! Дата выхода сериала — 3 марта.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мистика, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»