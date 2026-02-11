Граница миров, 2 сезон, 15 серия
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 2
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 3
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 4
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 5
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 6
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 7
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 8
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 9
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 10
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 11
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 12
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 13
- 16+24 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 14
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 15
- 16+25 мин
Граница миров
Сезон 2 Серия 16
О сериале
«Граница миров» (2024) — сериал в духе «Понедельник начинается в субботу», который приоткроет завесу между миром людей и нечисти…
Два брата совершенно случайно встречаются с вампиром, и после этого их жизнь кардинально меняется: у них открываются суперспособности, жить с которыми оказывается намного сложнее, чем ожидалось. Кроме этого, они узнают, что в Научно-исследовательском институте их города открыт портал между мирами, откуда в наш мир приходят вампиры, оборотни и прочие «существа ночи». За путешественниками приглядывает целая секретная организация «Граница миров», и теперь братьям предстоит вступить в нее, а также помочь собрать необычный артефакт. Вольются ли они в столь необычный коллектив?..
Не пропустите научно-фантастический проект «Граница миров» — смотреть сериал 2024 приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink! Дата выхода сериала — 3 марта.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Денис
Нурулин
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Александр
Яцко
- АСАктриса
Анастасия
Светличная
- ИЗАктёр
Иван
Зайцев
- ВРАктриса
Вероника
Ряполова
- СБАктриса
Стефания
Баюшкина
- Актёр
Денис
Сладков
- ККАктриса
Ксения
Копылова
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- ЕБАктёр
Евгений
Белов
- Актёр
Вадим
Пироженко
- АЛАктёр
Андрей
Луковников
- КЯАктриса
Кристина
Якименко
- ЕРАктриса
Евгения
Романова
- МХАктриса
Мириам
Хомская
- ДЧАктёр
Даниил
Чикирев
- ТМАктриса
Татьяна
Монахова
- АГАктёр
Арсен
Гюльбалаев
- Актёр
Евгений
Булавкин
- АШАктёр
Александр
Шахов
- ИМАктёр
Илькин
Мамедов
- ЮЗАктёр
Юрий
Землянухин
- ДКАктёр
Дмитрий
Красюк
- ДААктёр
Давид
Аветисов
- ОЧАктриса
Ольга
Челышева
- ИЛСценарист
Илья
Литвиненко
- ЕОСценарист
Евгений
Орлов
- САСценарист
Светлана
Акуневич
- МТСценарист
Михаил
Тогузов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ДОПродюсер
Дарья
Отвага
- ИЛПродюсер
Илья
Литвиненко
- МСПродюсер
Михаил
Сулимов
- ИБПродюсер
Ирина
Баслова
- ЛМПродюсер
Леонид
Меламуд
- НБПродюсер
Наталия
Балаба
- АКХудожник
Артем
Купина
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- ОПХудожница
Ольга
Попова
- АПОператор
Антон
Пай