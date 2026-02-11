«Граница миров» (2024) — сериал в духе «Понедельник начинается в субботу», который приоткроет завесу между миром людей и нечисти…



Два брата совершенно случайно встречаются с вампиром, и после этого их жизнь кардинально меняется: у них открываются суперспособности, жить с которыми оказывается намного сложнее, чем ожидалось. Кроме этого, они узнают, что в Научно-исследовательском институте их города открыт портал между мирами, откуда в наш мир приходят вампиры, оборотни и прочие «существа ночи». За путешественниками приглядывает целая секретная организация «Граница миров», и теперь братьям предстоит вступить в нее, а также помочь собрать необычный артефакт. Вольются ли они в столь необычный коллектив?..



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