Детка (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юля не уважает чужих правил, не подчиняется, ее приходится устраивать в школу, одевать, кормить и т.д. Помимо того, у отца с дочерью идеологические разногласия: она выступает за арэнби-группу и видит в стареющем рок-музыканте неудачника.



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