Детка. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Детка
1-й сезон
1-я серия

Детка (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Детка. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юля не уважает чужих правил, не подчиняется, ее приходится устраивать в школу, одевать, кормить и т.д. Помимо того, у отца с дочерью идеологические разногласия: она выступает за арэнби-группу и видит в стареющем рок-музыканте неудачника.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детка»