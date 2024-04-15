Детка (сериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Юля не уважает чужих правил, не подчиняется, ее приходится устраивать в школу, одевать, кормить и т.д. Помимо того, у отца с дочерью идеологические разногласия: она выступает за арэнби-группу и видит в стареющем рок-музыканте неудачника.

