Биография

Михаил Козырев — российский актер, продюсер, радиоведущий, журналист, музыкант. Родился в Свердловске 5 августа 1967 года. Первое образование юный Михаил получил в СГМИ. Став медиком, он понял, что ошибся в выборе профессии, и уехал в США. В течение 2 лет он был студентом отделения mass-media в Помонском колледже в Калифорнии. В результате активной работы в сфере радиовещания Козырев запустил свою радиостанцию «Наше радио» в 1998 году. Позже он начал сотрудничать с телевизионными каналами НТВ, Рен-ТВ, «Дождь». В качестве актера зрители впервые увидели Михаила Козырева в сериале «Деньги» в 2002 года. Затем он сыграл в комедийных картинах «День выборов» в 2007 году и «День радио» в 2008 году. В этих фильмах Козырев предстал в образе программного директора «Как бы радио». В 2012 году артист сыграл в сериале «Детка», а в 2015-м — появился в продолжении популярного фильма «День выборов — 2», где он сыграл политтехнолога.